موقع تابع للبوليساريو: مصرع شخصين وتفجير شاحنة جزائرية في الصحراء في قصف جوي مغربي

تقرير:"القوات المغربية أطلقت 8 صواريخ جوية، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية، من بينها شاحنة تجارية جزائرية"

ذكر الموقع الإخباري "الصحراوي" المقرب من جبهة البوليساريو، أن "القوات المغربية قصفت، صباح الأحد، أهدافا داخل الصحراء، من بينها شاحنة تجارية جزائرية أودت إلى مصرع شخصين على مقربة من الحدود الموريتانية الشمالية قرب بلدة عين بنتلي".

وحسب ذات المصدر، فإن "القوات المغربية أطلقت 8 صواريخ جوية، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية، من بينها شاحنة تجارية جزائرية، مشيرة إلى أن هذا ثاني قصف مغربي يستهدف شاحنة جزائرية في منطقة الصحراء"

ولم يتم تحديد هوية القتيلين إلى حدود الساعة ولا جنسيتهما، وفق ذات المصدر الذي يتحدث عن أن القصف المغربي "استهدف مدنيين وأماكن مدنية"، بينما لم يصدر إلى الآن أي بيان رسمي، سواء من السلطات الجزائرية أو من نظيرتها الموريتانية، بشأن هذه الأنباء التي قال الموقع المذكور إنه "حصل على المعلومات من عين المكان الذي حدث فيه القصف"

وتعتبر القوات المغربية أن أي تحركات مشبوهة داخل الحدود المؤطرة بالحدود الجزائرية والحدود الموريتانية، هي تحركات قابلة للاستهداف العسكري، كما أن هذه المناطق تُعتبر حاليا أماكن تجري فيها مواجهات عسكرية، بعد عودة البوليساريو للعمل المسلح ضد المغرب، وبالتالي فإن حدوث قصف يبقى وارد في أية لحظة.