مصرع 5 مصريين و 4 فرنسيين وبلجيكي واحد في حادث حافلة بمصر

حادث مروري بطريق أبو سمبل قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين وبلجيكي، بالإضافة إلى 5 مصريين

أكد بيان صادر عن محافظة أسوان المصرية، اليوم الأربعاء، أنه لقي عشرة أشخاص مصرعهم بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي وجرح 14 آخرون نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة في جنوب البلاد.

وأضاف البيان أن "حادث مروري بطريق أبو سمبل قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين وبلجيكي، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس (الحافلة) السياحي وسيارة ربع نقل". وحسب البيان، يشرف محافظ أسوان "على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث بإجمالي 14 سائحا"، هم ثمانية فرنسيين وستة بلجيكيين.

وقال وكيل وزارة الصحة إيهاب حنفي إنه "تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة أسوان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي"، فيما أكد مصدر بمستشفى أسوان الجامعي، أن الأجانب المصابين من بينهم 8 فرنسيين و6 بلجيكيين، حسب موقع سكاي نيوز عربية.