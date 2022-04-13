المغرب: توقيف 3 إيرانيين و 4 بلغاريين يشتبه في ارتباطهم بشبكة دولية للاتجار في البشر

حجز مجموعة من وثائق سفر أجنبية مزورة، وعدة بطاقات سفر خاصة بالصعود للطائرة، وهواتف نقالة تحمل شرائح دولية

أعلن المديرية العامة للأمن الوطني المغربي في بيان، اليوم الأربعاء. أن الشرطة المغربية أوقفت ثلاثة مواطنين إيرانيين وأربعة بلغاريين بمدينة الدارالبيضاء للاشتباه في "ارتباطهم بشبكة دولية للاتجار في البشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة".

وأشار البيان إلى أن الشرطة "حجز مجموعة من وثائق السفر الأجنبية المزورة، وعدة بطاقات سفر خاصة بالصعود للطائرة، وهواتف نقالة تحمل شرائح اتصال دولية لتسهيل التواصل بين عناصر الشبكة الدولية والمرشحين خلال عمليات العبور".

وقال البيان، الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن "عمليات المراقبة الحدودية بمطار محمد الخامس الدولي أسفرت عن توقيف ثلاثة مواطنين إيرانيين، في حالة تلبس بمحاولة الهجرة بطريقة غير مشروعة نحو أحد المطارات الإسبانية، باستعمال وثائق سفر مزورة".

أسفرت التحقيقات عن توقيف أربعة بلغار "يشتبه في تورطهم في التخطيط والإعداد لتنفيذ هذه المحاولة للهجرة غير المشروعة"، بحسب المصدر نفسه.

وضع المشتبه بهم، الذين أوقفوا، رهن الحراسة النظرية حيث تستمر التحقيقات "لتحديد الأسلوب الإجرامي المعتمد"، و"الكشف عن تقاطعات هذه الشبكة مع الشبكات الأوروبية والآسيوية للهجرة غير النظامية"، وفق ما أوضح البيان. وتراوح أعمارهم بين 28 و68 عاما.