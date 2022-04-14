موريتانيا تعلن مقتل اثنين من مواطنيها على حدودها مع الصحراء

وكانت الجزائر اتهمت المغرب بأنه قام باستهداف القافلة التي قتل بها المواطنين الموريتانيان

أعلنت نواكشوط اليوم الأربعاء أنّ موريتانيين قتلا الأحد في منطقة تقع على الحدود مع الصحراء ، في "حادث" قالت وسائل إعلام إنّه قصف مغربي استهدف المنطقة الحدودية الواقعة بين موريتانيا والمملكة المغربية.

وقال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الموريتاني محمد ماء العينين ولد أييه في مؤتمر صحافي إنّه "وفقاً لمعلوماتنا فقد قضى موريتانيان في الحادث الذي وقع الأحد".وأكّد الوزير أنّ "الحادث وقع خارج ترابنا الوطني"، من دون أن يوضح طبيعة ما جرى.

وأكدت وسائل إعلام محلية بوقت سابق بأن عدد القتلى هو ثلاثة موريتانيين، في حين أفادت وسائل إعلام مقربة من جبهة البوليساريو، إن "طائرة مغربية استهدفت فجر الأحد شاحنات قرب الحدود بين الصحراء و موريتانيا ـ ما أدى الى سقوط ثلاثة قتلى.

وفي أعقاب هذه الأنباء اتّهمت الجزائر المغرب بتنفيذ "عمليات اغتيال موجّهة".بالمقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من المغرب بخصوص هذه العملية، كما لم يتم تأكيدها من مصدر مستقل.

بيان وزارة الخارجية الجزائرية قال إنّ "الجزائر تدين بشدّة عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دولياً، ضدّ مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة" هي الجزائر وموريتانيا و"الجمهورية العربية الصحراوية" التي تعترف بها الجزائر.