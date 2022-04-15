أكثر من 340 قتيلاً في فيضانات ضربت جنوب إفريقيا

تسببت الأمطار في نزوح العشرات وجرفت الطرق وعطلت الشحن في واحد من أكثر موانئ أفريقيا ازدحاماً

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة دوربان بجنوب إفريقيا إلى 241 قتيلاً، بحسب ما أعلنت الصحة في المقاطعة، اليوم الجمعة.

وضربت فيضانات مدينة دوربان بجنوب أفريقيا حصدت وتم استدعاء الجيش لتقديم دعم جوى خلال عمليات إجلاء المصابين والعالقين وتسببت الأمطار فى نزوح العشرات وجرفت الطرق وعطلت الشحن فى واحد من أكثر موانئ أفريقيا ازدحاماً.

وأعلن حاكم الإقليم تضرر أكثر من 2000 منزل إضافة إلى حوالى 4000 مسكن عشوائي، وحضت وكالة إدارة الكوارث في الإقليم المواطنين على التزام منازلهم؛ وطلبت من المقيمين في مناطق منخفضة التوجه إلى مناطق أعلى.

وتتعرض المناطق الجنوبية الشرقية لجنوب إفريقيا، إلى أسوأ تداعيات التغير المناخي، وعادة ما تعاني من أمطار غزيرة وفيضانات.