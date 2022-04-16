تونس تؤكد غرق سفينة وقود تجارية قبالة شواطئها وتعمل على تجنب كارثة بيئية

أشارت الوزارة، أن "الحادثة متعلقة بسفينة الشحن التجارية (XELO)، وهي ترفع علم غينيا الاستوائية"

أكدت وزارة البيئة التونسية، اليوم السبت، أن سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث بحري قبالة السواحل الجنوبية لتونس وتم اجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص.

وقالت الوزارة، إن "سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية"، مؤكدة أن "المياه تسربت إلى داخل غرفة المحركات ووصل ارتفاعها إلى مترين"، مضيفة في منشور على "فيسبوك" أن "السلطات تعمل على تفادي كارثة بيئية والحد من تداعياتها".

وأشارت الوزارة، أن "الحادثة متعلقة بسفينة الشحن التجارية (XELO)، وهي ترفع علم غينيا الاستوائية، ومحملة بنحو 750 طن من مادة "الغاز أويل"، موضحة أن "السفينة كانت قادمة من ميناء دمياط المصري ومتجهة إلى مالطا".

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها "تتابع بكل قلق وضعية الباخرة"، مؤكدة "تشغيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري (...) ومن أجل الحيلولة دون غرق الباخرة".

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بذلك بـ "العمل والتنسيق المشترك والمكثف مع وزارات الدفاع الوطني والداخلية والنقل"، مؤكدة أن "الوضع حاليا تحت السيطرة".