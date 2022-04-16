السودان: البرهان يُلمح إلى خطوات لتهدئة التوتر في البلاد

قال البرهان "نحن مقبلون على مرحلة صعبة يجب إن كلنا نقدم فيها تنازلات من أجل البلد"

أشار قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، في تصريحات إلى خطوات لتهدئة التوتر في البلاد بعد ستة أشهر من انقلاب عسكري.

وقال البرهان "نحن مقبلون على مرحلة صعبة يجب إن كلنا نقدم فيها تنازلات من أجل البلد"، مشيرا إلى تدهور الوضع الاقتصادي والأمني ​​في البلاد، مضيفا في تصريحات أدلى بها خلال إفطار رمضاني"مستعدون أن نقدم ما يمكن لتهيئة المناخ للحوار".

وأكد البرهان أنه رغم عدم وجود "معتقلين سياسيين، فقد التقى مع النائب العام ورئيس السلطة القضائية لمناقشة الإسراع بالإفراج عن المعتقلين، ومن بينهم زعماء سياسيون مدنيون بارزون"، مشيرا إلى أنهم "ناقشوا أيضا إمكانية تقليص حالة الطوارئ الحالية".

وأشار البرهان إلى أن هذه "الخطوات جاءت في سياق تنازلات قدمتها بعض الجماعات السياسية للتوصل إلى اتفاق".

يشار إلى أن البرهان قد قال في وقت سابق إن "الجيش لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة". ودعا الأحزاب السياسية مرة أخرى في تصريحات الجمعة إلى التوصل إلى توافق.

وقال البرهان في تصريحاته إنه على عكس الماضي، لا ينبغي أن تسيطر مجموعة واحدة على المشهد السياسي. وذكر البرهان أيضا أنه ستتم مراجعة أوامر قضائية أدت إلى عودة عشرات الموظفين المدنيين المرتبطين بنظام البشير.

ويذكر أن المجلس العسكري كان قد قام بإجراءات في 25 أكتوبر/تشرين الأوَّل، منهيا ترتيبات لتقاسم السلطة استمرت عامين مع ائتلاف سياسي مدني بعد الإطاحة بعمر البشير، ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 94 شخصا خلال احتجاجات جابت شوارع المدن السودانية كما تم اعتقال العشرات.