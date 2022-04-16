ليبيا: أرتال مسلحة تدخل العاصمة الليبية من غربها وجنوبها

هذه الآليات تمركزت وسط العاصمة في جزيرة "سوق الثلاثاء وجزيرة الغيران" وأهم المناطق الحيوية في العاصمة.

أكدت لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، أن أرتالا مسلحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة دخلت العاصمة الليبية طرابلس من غربها وجنوبها، مضيفة " أن الأرتال تتجه للمقرات السيادية في العاصمة".

وذكر شهود عيان لـ "سبوتنيك" بأن هذه الآليات تمركزت وسط العاصمة في جزيرة "سوق الثلاثاء وجزيرة الغيران" وأهم المناطق الحيوية في العاصمة.

وبحسب مصادر مطلعة لـ "سبوتنيك"، تعتبر كل هذه الآليات المدججة بالسلاح تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعد انتشار خبر دخول فتحي باشاغا رئيس الحكومة المنتخبة من البرلمان للعاصمة أمس الجمعة.

وكان رئيس الحكومة المنتخبة من البرلمان قد اجتمع في اليومين السابقين مع أمراء الكتائب المسلحة في العاصمة تونس ورجح البعض أن هذه الاجتماعات جاءت من أجل تسهيل دخوله للعاصمة طرابلس.

وفي نفس السياق، كانت وسائل إعلام ليبية قد أكدت أن العاصمة طرابلس شهدت تحركات عسكرية بعد توجه أرتال عسكرية كبيرة تحمل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خرجت من عدة مدن بالمنطقة الغربية متجهة نحو العاصمة، مضيفة أن أرتالاً مسلحة عبرت منطقة السواني ضمت أكثر من 100 سيارة مسلحة نحو العاصمة، كما تمركزت قوات أخرى أمام مقر الأمن الخارجي قبل فتحة السريع، بحسب قناة "218" الليبية.

وأشارت إلى أن الاستنفار الأمني والتحشيد العسكري لسيارات رباعية الدفع، محملة بأسلحة متوسطة تابعة لقوة حماية الدستور في أحد المعسكرات بالعاصمة طرابلس.