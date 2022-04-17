خاص لـ i24NEWS :"موزاييك" إذاعة مغربية خاصة ناطقة بالعبرية موجهة لليهود المغاربة تنطلق في سبتمبر/أيلول الوشيك

سيتم بثها في البداية في كل من الدار البيضاء، الرباط، ومراكش وبعد ذلك ستمتد إلى مدن أخرى مثل فاس وطنجة"

كشف عضو المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي في المغرب جاك كنافو، لـ i24NEWS ، أنه سيتم إطلاق إذاعة "موزايك" وهي إذاعة خاصة ناطقة بالعربية موجهة لليهود المغاربة يوم 22 سبتمر/ايلول 2022، وستختص هذه الإذاعة في معالجة القضايا الاجتماعية والثقافية، وسيتم بثها في البداية في كل من الدار البيضاء، الرباط، ومراكش وبعد ذلك ستمتد إلى مدن أخرى مثل فاس وطنجة".

وأشار جاك كنافو، ( صاحب هذا المشروع وأحد أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، إلى أنه سيتم إطلاق إذاعة "موزاييك" في بادئ الأمر كإذاعة رقمية، قبل أن يتم بثها على موجات FM بمجرد الحصول على ترخيص من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا).

وأكد جاك كنافو أن إذاعة "موزايك" ستكون موجهة في المقام الأول لليهود المغاربة، والذين يصل عددهم إلى أكثر من مليون شخص، وأيضا إلى سكان المناطق الريفية في المغرب، مهد اليهودية المغربية".

وحسب المتحدث ذاته، فالهدف من هذه الإذاعة الناطقة بالدارجة والعبرية والأمازيغية والفرنسية ، هو تسليط الضوء على التراث اليهودي المغربي.

ويبلغ رأس مال هذه الإذاعة في استثمارها الأولي 10 ملايين درهم، باستثناء العقارات، ويعتبر جاك كنافو المساهم الرئيسي والشريك الفرنسي من عالم المال.

ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية على استوديوهات "موزاييك"، الكائنة بوسط مدينة الدار البيضاء، وبالضبط بالقرب من المدينة القديمة.