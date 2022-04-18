الجزائر تشترط الحصول على "توضيحات" حول الصحراء لإعادة سفيرة الى اسبانيا

جاءت التصريحات الجزائرية بعد اعراب رئيس وزراء اسبانيا عن املة ان يتمكن حل المشكلة مع الجزائر

أعلنت الجزائر اليوم الاثنين بأن عودة سفيرها الى اسبانيا مرهونة بتقديم الحكومة الاسبانية "توضيحات مسبقة" حول الأسباب التي جعلتها تغير موقفها من قضية الصحراء لتصب في صالح الموقف المغربي.

وأعلن المبعوث الخاص المكلّف قضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي في وزارة الخارجية الجزائرية عمّار بلاني إنّ عودة السفير الجزائري إلى اسبانيا بحسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية "ستُقرّر سيادياً من قبل السلطات الجزائرية في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة المتضرّرة بشكل خطير على أساس أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي".

كما أكد بلاني أن "الأمر ليس مسألة غضب مؤقت للجزائر" سيزول مع مرور الوقت".

وجاء تصريح بلاني بعد إعراب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، عن أمله في أن يتمكّن "من حلّ هذه المشكلة الدبلوماسية خلال فترة زمنية قصيرة" وأن تتمكن بلاده "من الحفاظ على علاقة إيجابية واستراتيجية مع المغرب والجزائر".

وردّاً على هذا التصريح قال بلاني إنّ "هاته الأقوال صيغت بخفّة محيّرة، تتوافق مع إرادة الإعفاء من المسؤولية الشخصية الجسيمة في تبنّي هذا التغيير المفاجئ في مسألة الصحراء الغربية الذي يشكّل خروجاً عن الموقف التقليدي المتّزن لإسبانيا".

وأعلنت مدريد في 18 آذار/مارس على لسان رئيس وزرائها دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة إياها "الأساس الأكثر جدّية وواقعية ومصداقية لحلّ النزاع".