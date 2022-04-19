جنوب أفريقيا تعلن حالة الكارثة الوطنية جراء الفيضانات التي قتلت 443 شخصا

نحو 48 شخصا في عداد المفقودين وأضرار جسيمة للطرق والجسور والمنازل كما عطلت إمدادات الغذاء والوقود.

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، حالة الكارثة الوطنية، جراء العواصف التي قتلت 443 شخصا على الأقل في بلاده ولا يزال نحو 48 شخصا في عداد المفقودين بالإضافة إلى أضرار جسيمة للطرق والجسور والمنازل كما عطلت إمدادات الغذاء والوقود.

وأكد سيريل رامافوسا على أن أمطارا يتراوح منسوبها ما بين 200 و400 مليمتر هطلت على إقليم كوازولو ناتال خلال 24 ساعة اعتبارا من 11 أبريل/نيسان الجاري وقال رامافوسا إن ما يقدر بنحو 40 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات، وتابع "هذه كارثة إنسانية تستدعي بذل جهود إغاثة ضخمة وعاجلة. ولا تزال حياة آلاف الأشخاص وصحتهم ورفاهيتهم معرضة للخطر".

وذكر رامافوسا أنه"لا يزال يتعين إجراء تقييم شامل للتكلفة الاقتصادية لهذه الفيضانات لكن من الواضح أنها ستصل إلى مليارات الراندات لإعادة بناء البنية التحتية وفقدان الإنتاج".

وأغلق ميناء ديربان، وهو أحد أكبر موانئ الشحن في أفريقيا، بينما لم تكن هناك كهرباء أو مياه جارية في بعض المناطق.