الخطوط الجوية الجزائرية تنهي مهام مديرة التسويق بسبب إشادتها بالآثار المغربية الإسبانية في مدينة تلمسان

أشارت صحيفة النهار الجزائرية إلى وجود "تجاهل واضح لجزائرية مدينة تلمسان وكأنها تقع خارج التراب الوطني تماما"

أفادت وسائل إعلام جزائرية، أن الخطوط الجوية الجزائرية، قامت بإنهاء مهام مديرة التسويق في الشركة نهلة بن بلقاسم، بسبب قولها بأن مدينة تلمسان تزخر بالآثار "الإسبانية والمغربية وطابعها الاندلسي، كما أنها مدينة الفن والتاريخ الملقبة بـلؤلؤة المغرب العربي".

واعتبرت الخطوط الجوية الجزائرية، الحديث عن الآثار الإسبانية-المغربية "خطأ جسيما"، فيما أشارت صحيفة النهار الجزائرية إلى وجود "تجاهل واضح لجزائرية مدينة تلمسان وكأنها تقع خارج التراب الوطني تماما"

وتابعت الجريدة أن هذا المنشور، "أسال الكثير من الحبر وخلق جدل واسع على وسائل التواصل الإجتماعي، خصوصا مما حمله في طياته من ربط لمدينة تلمسان بالمغرب واسبانيا في وقت تشهد الجزائر علاقات متوترة على وجه الخصوص مع هذين البلدين".

وبالإضافة إلى إنهاء مهام مديرة التسويق في الشركة، تم أيضا، إنهاء العقد الذي يربط قسم التسويق في الخطوط الجوية الجزائرية، بوكالة للاتصالات.

وكانت صورة الإعلان عبارة عن مرور طائرة الخطوط الجوية الجزائرية فوق صومعة المنصورة “ضاحية مدينة تلمسان” التي بناها السلطان أبو يعقوب المريني حاكم الدولة المرينية والتي كانت عاصمتها فاس.

المشرفون على صفحة الخطوط الجزائرية قد نشروا صورة للمدينة، تحت تعليق “فخورة بماضيها المجيد والمزدهر، بآثارها الإسبانية-المغربية وطابعها الاندلسي، تلمسان مدينة الفن والتاريخ الملقبة بلؤلؤة المغرب العربي "

وبعد مرور ما يقارب الثمان ساعات، غير المشرفون على الصفحة التدوينة حيث قاموا بحذف كلمتي “الإسبانية-المغربية”، حيث كشفت وسائل إعلام جزائرية، أن تغيير هذه التدوينة جاء بإيعاز من السلطات الجزائرية حيث تم اعتبارها “خطئا جسيما”.

يذكر أن قبائل مدينة تلمسان، كانت قد بايعت السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن (1822 - 1859)، بعد ضعف الإمبراطورية العثمانية واحتلال فرنسا للجزائر.