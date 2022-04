أكثر من 15 ألف سائح إسرائيلي يقضون عطلة عيد الفصح في المغرب وأول ملحق سياحي مغربي يستعد للاستقرار في تل أبيب

كشف نائب رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب إيال دافيد، اليوم الأربعاء، عن قدوم أكثر من15 ألف سائح إسرائيلي لقضاء عطلتهم بمناسبة عيد الفصح في المغرب، مؤكدا أن "هناك توقعات باختيار أعداد أكبر من الإسرائيليين للمغرب، كوجهة سياحية، مع حلول فصل الصيف، متحدثا عن استعداد أول ملحق سياحي مغربي للاستقرار في تل أبيب قريبا".

وكانت شركة الخطوط الملكية المغربية، قد أطلقت قبل أيام خطا جويا جديدا مباشرا، يربط الدار البيضاء بتل أبيب، تم تشغيله بمعدل 4 رحلات في الأسبوع ليمر في مدة وجيزة إلى 5 رحلات في الأسبوع.

وكانت شركة الخطوط الملكية المغربية قد قالت إن هذا يأتي "استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بإسرائيل، كما يهدف كذلك إلى تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة"

إطلاق الخط الجديد يأتي تزامنا مع إعلان مجلس النواب، في موقعه الرسمي عن توصله بمشروع قانون رقم 74.21، يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 11 أغسطس/آب المنصرم، لتكون بذلك أول اتفاقية بين المغرب وإسرائيل تحال على البرلمان، من أجل المصادقة عليها.

وكانت شركة “ال عال” الإسرائيلية للطيران، قد بادرت بإطلاق أول خط جوي يربط البلدين، قبل أشهر، وذلك عقب إعلان المغرب عن استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل قبل عام.