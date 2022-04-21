المغرب يحتضن لقاء دوليا حول "التحالف العالمي ضد داعش" بمشاركة 80 بلدا في مايو الوشيك

يسعى التحالف العالمي ضد داعش إلى تنسيق الجهود الدولية للتصدي للأنشطة التي يقوم بها "داعش".

يشارك وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن في المغرب خلال شهر مايو/أيار الوشيك في لقاء دولي حول "التحالف العالمي ضد داعش" بمشاركة ممثلي أزيد من 80 بلدا منضوون تحت لواء هذا التحالف الذي يسعى لتنسيق الجهود الدولية للتصدي للأنشطة التي يقوم بها "داعش".

ويُتوقع أن يشرف على هذا اللقاء الذي سيعقد في 11 مايو/أيار الوشيك وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الذي أفصح عن عزم المغرب عقد هذا اللقاء، خلال الندوة الصحفية المشتركة مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في الرباط أواخر مارس/آذار المنصرم.

وأشار موقع "Le 360" المغربي، نقلا عن مصادر خاصة، أن لقاء التحالف العالمي ضد "داعش" سيتم تنظيمه في مدينة مراكش بهدف دعم المساعي المشتركة، من أجل محاربة التطرف والإرهاب في جميع أنحاء العالم

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن التحالف الدولي ضد "داعش" تم تأسيسه في عام 2014، ويتكون من 84 عضوا دوليا، ويلتزم أعضاء التحالف الدولي جميعاً بإضعاف تنظيم داعش وإلحاق الهزيمة به في نهاية المطاف، حسب الموقع الرسمي للتحالف

. ووفق ذات المصدر، فإن هذا التحالف يلتزم أيضا بمواجهة تنظيم "داعش" على مختلف الجبهات وتفكيك شبكاته ومجابهة طموحاته العالمية عن طريق تدمير البنى التحتية الاقتصادية والمالية لتنظيم داعش ومنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود ودعم الاستقرار واستعادة الخدمات الأساسية العامة في المناطق المحررة من داعش ومجابهة الدعاية الإعلامية للتنظيم

. ويُعتبر المغرب من الفاعلين الأساسيين على المستوى الدولي في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وهو شريك للولايات المتحدة الأمريكية في التنسيق والعمل المشترك للقضاء على هذا التنظيم، في مختلف مناطق العالم، وليس داخل حدود التراب المغربي أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط.