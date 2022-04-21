المغرب يستدعي رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط احتجاجا على "الانتهاكات" الإسرائيلية في القدس

يشكل استفزازا واضحا لكل العرب والمسلمين وعاملا لإثارة النزعات المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من الاحتقان

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بعمان، أنه وبتعليمات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تم استدعاء رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط لتبليغه "إدانة الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى والمس بحرمته".

وشدد بوريطة، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانوينة في مدينة القدس ، على أن" استمرار الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس الشريف يزيد من توسيع الفجوة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويقوض إجراءات بناء الثقة ويشكل استفزازا واضحا لكل العرب والمسلمين وعاملا لإثارة النزعات المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف في المنطقة برمتها"

وأكد ناصر بوريطة أن المغرب، يشدد على ضرورة الامتناع عن كل من شأنه تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية وما ينتج عن ذلك من جر المنطقة نحو مزيد من التأزيم والتوتر.

وقال إن ما يجري في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك هو "نتيجة حتمية لممارسات استفزازية ممنهجة متواصلة على طول السنة وتزداد حدتها مع حلول شهر رمضان"،وأكد بوريطة أن المساس بالوضع القانوني القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف ومحاولات تشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وتكريس ذلك كجزء من الواقع اليومي أمر مرفوض وينبغي أن يتوقف خدمة للسلام والاستقرار"

ودعا في هذا السياق إلى "ضرورة أن يكون موقف الدول العربية موحدا ولا تشوبه أي مزايدات عقيمة حيال أهمية القيام بجهد دبلوماسي مكثف للمحافظة على مدينة القدس الشريف باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية وأرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث كما جاء في نداء القدس الذي وقعه الملك محمد السادس بمعية البابا فرنسيس في الرباط 30 مارس/’اذار من عام 2019 "