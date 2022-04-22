تونس: الرئيس يصدر مرسوما بتعيين 7 أعضاء جدد بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات

ومن شبه المؤكد أن يثير تغيير أعضائها بمرسوم رئاسي جدلا حول مصداقية أي انتخابات لاحقة.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد عينهم بنفسه، في أحدث تحرك له لفرض حكم الرجل الواحد بعد أن حل البرلمان الشهر المنصرم.

والهيئة واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس، ومن شبه المؤكد أن يثير تغيير أعضائها بمرسوم رئاسي جدلا حول مصداقية أي انتخابات لاحقة.

وفي السياق قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، اليوم الجمعة، إن "السلطة في البلاد تستغل وتوظف المؤسسة القضائية لتصفية الحسابات السياسية".وأشارت إلى أنه تم إعلامها بإحالتها إلى قاضي التحقيق من أجل شكوى مقدمة ضدها من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس.

وأضافت: "الدولة اليوم أصبحت تتستر وتحمي التنظيمات الإرهابية وتقوم بترهيب وتخويف الوطنيين والقوى المدنية التي تتصدى لمثل هذه التنظيمات".