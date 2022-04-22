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الصومال: حركة الشباب تتبنى قصف قاعدة عسكرية بقذائف الهاون بضواحي مدينة كيسمايو

i24NEWS - AFP

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عناصر من قوات الأمن الصومالية يتفقدون موقع تفجير في وسط مقديشو
AFP / Mohammed Abdel Wahabعناصر من قوات الأمن الصومالية يتفقدون موقع تفجير في وسط مقديشو

تشير التقارير إلى أنه كان هناك اجتماع بين برلمانيين وقائد الشرطة الصومالية الجنرال عبدي حسن حجار

شنت حركة الشباب في الصومال، اليوم الجمعة، هجوما على قاعدة عسكرية بولاية جوبالاند، جاء الهجوم عبر قصف بقذائف الهاون على قاعدة التي تتمركز فيها قوات صومالية في ضواحي مدينة كيسمايو جنوب الصومال، كما وقع تفجير قرب شاطئ "ليدوا" الذي يذهب إليه المواطنون يوم الجمعة للتنزه  ويطل على مطاعم وفنادق فاخرة يرتادها المسؤولون الحكوميون. 

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وتشير الأنباء الأولية إلى أن التفجير قرب شاطئ "ليدوا" بدأ بسيارة مفخخة أعقبه إطلاق نار، وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى لم يتم تحديدها حتى الآن فيما تشير التقارير إلى أنه كان هناك اجتماع بين برلمانيين وقائد الشرطة الصومالية الجنرال عبدي حسن حجار  

ونقلت المصادر عن شهود عيان في ولاية جوبالاند أنهم سمعوا قصفا مدفعيا داخل وحول القاعدة العسكرية، لكن لم يتمكنوا من تأكيد وقوع إصابات على الرغم من أن بعض التقارير ذكرت وقوع خسائر بشرية دون تحديد.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وزعمت أنها قتلت عددا من الجنود جراء قصف قذائف، دون مزيد من التفاصيل.

وعقب الهجوم، نفذت قوات جوبالاند عمليات لملاحقة المسلحين وتأمين المنطقة.