مقتل 80 شخصًا على الأقل بانفجار في منشأة نفط في نيجيريا

وقع الانفجار في وقت متأخر الجمعة في موقع مخالف بين ولايتي ريفرز وإيمو الجنوبيتين الغنيتين بالنفط، بحسب الشرطة

لقي 80 شخصا على الأقل مصرعهم بانفجار في مصفاة للنفط عملت دون ترخيص في جنوب نيجيريا، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ الأحد.

ووقع الانفجار في وقت متأخر الجمعة، في موقع مخالف للقوانين، بين ولايتي ريفرز وإيمو الجنوبيتين الغنيتين بالنفط، بحسب الشرطة. وقال إفيانيي ناجي من وكالة الطوارئ الوطنية في المكان لفرانس برس "عثرنا على 80 جثة على الأقل عليها آثار حروق شديدة في الموقع"، مضيفا أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.