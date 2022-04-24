الوداد المغربي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال لإفريقيا على حساب شباب بلوزداد الجزائري

وفاز الوداد ذهابا بهدف دون رد في الجزائر، بينما تعادل في العودة بدون أهداف على ملعبه ووسط جماهيره

تأهل فريق الوداد البيضاوي بشق الأنفس لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب شباب بلوزداد الجزائري، ليلاقي بترو أتلتيكو الأنجولي، على ما جاء في موقع العين الإخباري.

وتمكن بطل المغرب من استغلال عاملي الأرض والجمهور في جولة الإياب بدور الثمانية، بخلاف باقي المتأهلين. وفاز الوداد ذهابا بهدف دون رد في الجزائر، بينما تعادل في العودة بدون أهداف على ملعبه ووسط جماهيره في استاد محمد الخامس، مساء السبت.

أما بترو أتلتيكو فقد فاز ذهابا على صن داونز بنتيجة (2-1) في أنجولا، وانتزع بطاقة التأهل خارج ملعبه بالتعادل (1-1) في جنوب أفريقيا.

كما سقط الترجي التونسي على ملعبه إيابا بهدف دون مقابل أمام وفاق سطيف، ليضيع الفريق التونسي على نفسه التعادل السلبي الذي حققه ذهابا في الجزائر. وضمن الأهلي يوم الجمعة الماضي، بطاقة التأهل بتعادله المثير إيابا (1-1) على ملعب محمد الخامس.

واللافت أن الأهلي سيلاقي وفاق سطيف ذهابا في القاهرة وإيابا في الجزائر، كذلك الوداد المغربي سيخوض المباراة الأولى في أنجولا والعودة بالدار البيضاء.