الرئيس الجزائري: دعم إسبانيا للمغرب في قضية الصحراء "غير كل شيء و غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا"

تبون"الحكومة الاسبانية لم تستمع لآراء الآخرين في قضية الصحراء، رغم أنه تم التعبير عنها في البرلمان وفي الشارع"

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن "دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء الذي تقدم به المغرب سنة 2007 "غير كل شيء"واعتبره "غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا" مؤكدا على أن"الحكومة الاسبانية لم تستمع لآراء الآخرين في القضية الصحراوية، رغم أنه تم التعبير عنها في البرلمان وفي الشارع الاسباني".

وأشار تبون إلى أن اسبانيا ليس لها الحق في "إهداء بلد مستعمر لدولة أخرى"، وجعل بلاده تستدعي سفيرها في مدريد للتشاور ، وطالب "بتطبيق القانون الدولي"، لكي تعود العلاقات بين بلاده ومدريد إلى طبيعتها.

وأكد عبد المجيد تبون أن الجزائر "دولة ملاحظة في ملف الصحراء وإنها تعتبر ان اسبانيا القوة المديرة للإقليم طالما لم يتم التوصل لحل".وعاد تبون ليخفف من لهجته وقال يجب أن "نفرق بين الحكومة الاسبانية والدولة الاسبانية التي لنا معها روابط متينة جدا. نطالب بتطبيق القانون الدولي حتى تعود العلاقات الى طبيعتها مع اسبانيا التي يجب ألا تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية، فهي مطالبة بمراجعة نفسها".

جاءت تصريحات تبون في لقاء بثته القنوات التلفزيونية الجزائرية، قائلا "على إسبانيا ألا تنسى أن مسؤوليتها لا زالت قائمة في الصحراء، فهي تبقى القوة المديرة للإقليم في نظر القانون الدولي طالما لم يتم التوصل الى حل، مهما كانت طبيعته، في قضية الصحراء الغربية، وهو ما تناسته".

وتصر الجزائر وجبهة البوليساريو، على وصف إسبانيا بأنها القوة المديرة في الصحراء، رغم أن الحكومة الإسبانية سبق لها أكدت في العديد من المناسبات أن "إسبانيا لم تعد تربطها أي علاقة إدارية بالصحراء الغربية منذ يوم 26 فبراير/شباط 1976 تاريخ إرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإخباره بهذا المستجد".

كما أنه لا يتم وصف إسبانيا بأنها "قوة مديرة" في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول النزاع، ولا في قرارات مجلس الأمن الدولي، حول النزاع.