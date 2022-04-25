البوليساريو تعلن مقتل 30 شخصا جراء القصف المغربي بالطائرات المسيرة منذ يناير 2020

تؤكد الجبهة أنها "في حالة حرب وهي التي وصلت إلى بلاغ الأقصاف رقم 514" وأخر قصف للمغرب لها كان في 10 أبريل

ذكر موقع “الصحراوي” الناطق بالاسبانية والتابع لجبهة البوليساريو أن الجيش المغربي نفذ هجمات جوية بطائرات مسيرة بداية من 25 يناير/كانون الثاني 2020 داخل الأراضي العازلة أسفر عن 30 قتيلا في عمليات متفرقة"جميعهم صحراويون" في إشارة إلى انتمائهم إلى الجبهة.

وأشار التقرير إلى أن عمليات القصف والضربات الجوية حدثت في ما تطلق عليها الجبهة بـ"المناطق المحررة" خلف الجدار الأمني المغربي، وأن المغرب استعان في هذه الضربات الجوية، بالطائرات المسيرة بدرجة كبيرة، مسجلة أن أول قصف حدث في 25 يناير/كانون الثاني 2020، في حين أن آخر قصف مغربي سجله ذات الموقع حدث في 10 أبريل/نيسان الجاري.

وتقول الجبهة إن "المغرب قصف مدنيين عزل" وهو ما نفاه المغرب بقوله" الجيش سيقصف كل جسم مشبوه يقترب من الجدار العازل" بينما تؤكد الجبهة أنها "في حالة حرب وهي التي وصلت إلى بلاغ الأقصاف رقم 514"

يذكر أيضا أن الجبهة التي كانت تعرقل معبر الكركرات في المساحة المحسوبة على المنطقة العازلة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين للمغرب وموريتانيا، كانت تصر على أن هؤلاء نشطاء مدنيون يحتجون ضد المملكة بينما يؤكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بناء على معطيات بعثة المينورسو أنه كان بينهم عناصر يركبون سيارات رباعية الدفع ومجهزين بأسلحة نارية.