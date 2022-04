الامارات: فوز خمسة مغاربة بجائزة مسابقة “التحبير للقرآن الكريم وعلومه 2022" في دورتها الثامنة

فاز خمسة مغاربة في مسابقة أجمل ترتيل للقرآن الكريم وذلك ضمن جوائز مسابقة “التحبير للقرآن الكريم وعلومه 2022” في دورتها الثامنة (دورة عام الخمسين) شارك فيها هذا العام 6816 شخصا من 79 جنسية من دول العالم.

أشرف على تكريم الفائزين في مختلف فئات الجائزة، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك في حفل نظم بتقنية التناظر المرئي.

فقد فاز بالجائزة في فئة كافة الجنسيات ذكور، المغاربة عبد الباسط وراش (المركز الأول) متبوعا بمنجد حمزة ثانيا وفي المركز الثالث إلياس كروم، فيما فازت بالمركز الأول في نفس الفئة (إناث)، خديجة أجبار، متبوعة بزينب لشهب في المركز الثاني، والإندونيسية إليفي زكية دارامانيتا في المركز الثالث.وفاز في فئة الأطفال من كافة الجنسيات ، بحسب الترتيب، كل من عمر محمد توفيق أبوزيد( مصر) ومحمد سلمان بن عبدالعزیز (باكستان) ويوسف أكرم السيد عبدالله (مصر).

وفاز في المسابقة ذاتها (فئة المواطنين الاماراتيين ذكور) كل من عبد الله حميد عبدالله البلوشي في المركز الأول، متبوعا براشد سعيد علي الشحي في المركز الثاني، وإبراهيم معمر علي بانبيله في المركز الثالث، فيما فازت في صنف الاناث عن نفس الفئة، كل من حصه ضاعن سيف الفلاسي في المركز الأول، و عائشة عبدالله الحمودي في المركز الثاني، ثم و نوف عبدالله مصبح اليماحي في الرتبة الثالثة.

أما في فئة الأطفال الاماراتيين فقد فاز في نفس المسابقة، كل من شيخة محمد الحوسني في المركز الأول، وهدى هلال الهنائي ثانية وجاء راشد علي عمر سالم ثالثا.

وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (ذكور) من المواطنين الاماراتيين، فاز بالجائزة، بحسب الترتيب كل من أحمد سالم سلطان الكعبي، و سيف عبدالله سالم الظاهري، وناصر عبيد سعيد البصري الزعابي ،فيما توج في فئة الاناث، كل من عزة محمد المرزوقي، وموزة عيسى فرج، وخلود خلفان الشامسي.

وعادت الجائزة في فئة الأطفال الامارتيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب الترتيب، إلى كل من عائشة أحمد عبيد المؤذن الطنيجي، ومحمد جابر محمد المنهالي، وسالم علي بن حرمل الشامسي.

أما في مسابقة الخطابة (فئة الفتيان) فكانت الجائزة ،بحسب الترتيب ، من نصيب كل من قتيبة عبدالمعين دعاس (سوريا) ومنصور عبدالله الجسمي(الإمارات) وأنس عبد الفتاح علي (مصر).

وفي فئة الأطفال فاز بجائزة الخطابة على التوالي، محمد مجاهد حاج حسين (سوريا) و محمد أنس حسين (الهند) وعبدالرحمن مصطفى حسن (مصر).

وعادت الجائزة في مسابقة عام الخمسين ، وفق الترتيب، إلى كل من محمد حسن الفلاسي (الإمارات) و إيمان فهمي عثمان خضر (مصر)و بلال خالد أبو رمان (الأردن) ،وإلهام فؤاد أحمد (مصر)، و سعيد محمد سالمين النقبي (الإمارات)، و عبير إبراهيم حسن (السودان) وعمار ياسر حازم (مصر) وفاطمة ناصر زاده خميري (إيران)، و محمد موسى الحريري (سوريا) وشما راشد الشامسي (الإمارات).