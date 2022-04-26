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الخارجية الإسبانية: دعم إسبانيا لموقف المغرب بشأن الصحراء هو "قرار سيادي"

i24NEWS

دقيقة 1
العلم المغربي جنبا إلى جنب مع العلم الإسباني
Saad Elkadiri / i24NEWSالعلم المغربي جنبا إلى جنب مع العلم الإسباني

"يندرج في إطار الشرعية الدولية، وليس هناك ما يضاف إلى هذا الموضوع"، داعيا إلى تجنب "الخلافات العقيمة"

قال وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمس الإثنين، إن "موقف الحكومة الإسبانية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب لتسوية قضية الصحراء هو قرار سيادي".

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وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن موقف حكومة بلاده "يندرج في إطار الشرعية الدولية، وليس هناك ما يضاف إلى هذا الموضوع"، داعيا إلى تجنب "الخلافات العقيمة" بشأن هذا الملف. وأضاف ألباريس "لن أؤجج الجدل العقيم. إن قرارنا سيادي ويتوافق مع الشرعية الدولية"، وذلك في إحالة على ردود الفعل العدائية التي صدرت عن النظام الجزائري.

جاءت تصريحات ألباريس في حديث خص به الإذاعة الخاصة "أوندا سيرو"، حيث أكد من خلال الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها الأساس "الأكثر جدية، واقعية ومصداقية" لحل الخلاف حول الصحراء، فإن "إسبانيا اتخذت قرارا سياديا".