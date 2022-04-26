الأمن المصري يصفي قيادات في تنظيم داعش في سيناء بمساعدة القبائل

تمكنوا من اقتحام أوكار كان يتخذها تنظيم داعش مقرات وملاذات لهم في قريتي المطلة والحسينيات شرق الشيخ زويد

تمكنت سلطات الأمن المصرية الثلاثاء، من تعقب وتصفية قيادات في تنظيم داعش اختاروا صحراء سيناء ملاذًا لهم، وذلك بمساعدة اتحاد قبائل سيناء.

وكشف مصدر قبلي لـ"العربية.نت" أن اتحاد قبائل سيناء، وتحت سيطرة وإشراف قوات الجيش، تمكنوا من اقتحام أوكار كان يتخذها تنظيم داعش مقرات وملاذات لهم في قريتي المطلة والحسينيات شرق الشيخ زويد، وتمكنوا من تصفية أخطر قائد عسكري لداعش في قرية المقاطعة ويدعى مصطفى شعبان أبو دراع، إضافى إلى تصفية اثنين آخرين من قيادات التنظيم أثناء محاولتهما الهروب من قرية المطلة على يد كمين.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن عددا كبيرا من نساء وأطفال التنظيم سلموا أنفسهم لأبناء القبائل، فيما تم إبطال عبوات ناسفة وقنابل كان قد زرعها عناصر التنظيم في عدد من المنازل والطرقات. كما أجرت القوات تطهيرًا كاملاً للقرى بالمنطقة، ونزع وإبطال العبوات الناسفة تجنباً لوقوع إصابات بين المواطنين.