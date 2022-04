مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب ينظم مأدبة إفطار رمضانية

أقام مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، أمس الثلاثاء، مأدبة إفطار، بمناسبة شهر رمضان. وقال مدير المكتب دافيد غوفرين في تغريدة على تويتر، "كنت سعيدا يوم أمس بمشاركة أصدقاء مسلمين ويهود، إفطار رمضان للمرة الثانية منذ حضوري للمغرب. كان افطارا متميزا على أنغام موسيقى من التراث المغربي الأصيل، أحيينا من خلاله روح التسامح والتعايش بين الأديان"

من جهته عبر نائب رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب إيال دافيد، عن امتنانه لتنظيم هذه المأدبة قائلا "بمناسبة شهر رمضان الكريم قام رئيس بعثتنا الدبلوماسية بتنظيم مأدبة إفطار على شرف اصدقائنا المغاربة وكان لي عظيم الشرف ان التقي من بينهم بالسيد نائب البرلمان الدكتور بنجلون وعمدة مدينة طنجة السيد منير كذلك لاعب كرة السلة الاسرائيلي ابو عريشة الذي يلعب في المغرب، عاشت صداقتنا".

وكانوزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس، قد أعلن الإثنين المنصرم، عن إقامته مأدبة إفطار، على شرف السفراء الموقعين على اتفاقية أبراهام، وكتب في تغريده على حسابه في تويتر 'استضفت اليوم (الإثنين) مأدبة إفطار مع السفراء الموقعين على اتفاقيات إبراهيم. تمنيت لأصدقائي من المغرب والبحرين والولايات المتحدة والإمارات، ومصر رمضان كريم وتحدثا عن علاقاتنا الهائلة التي تساهم في السلام والاستقرار الإقليميين".