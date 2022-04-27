المفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في عمليات القتل "المروعة" في السودان

عبرت ميشيل باشليه عن "الصدمة" بعد ثلاثة أيام من أعمال العنف بين قبائل عربية وغير عربية خلفت 213 قتيلا

أدانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الأربعاء، أعمال العنف التي أودت بعشرات الأشخاص خلال ثلاثة أيام في غرب دارفور، وطالبت بفتح تحقيقات "محايدة ومستقلة" في الهجمات "المروعة".وعبرت عن "الصدمة"من أعمال العنف بين قبائل عربية وغير عربية خلفت 213 قتيلا على الأقل.

وفي السياق أعلنت الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (الإيغاد)، الأربعاء، انطلاق الحوار الوطني في السودان في الأسبوع الثاني من مايو/ أيار المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس البعثة الأممية في السودان يونيتامس فولكر بيرتس، وممثل الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، ومبعوث "إيغاد" إسماعيل ويس، في العاصمة الخرطوم.

وقال ولد لبات: "اتفقنا على موعد انطلاق الحوار الوطني في السودان خلال الأيام من 10 إلى 12 مايو المقبل"، دون الإشارة إلى يوم محدد لانطلاق الحوار.وأضاف أن "المشاورات مع الأطراف السودانية أكدت على أن الوضع في البلاد بالغ الحساسية والخطورة".

بدوره، أوضح فولكر بيرتس، أن "أفكار السودانيين خلال المشاورات الأولية التي أجرتها البعثة الأممية أخذت بالحسبان وتساعد على وضع خارطة طريق لحلول مقبولة"في ما، دعا مبعوث "إيغاد"، السلطات السودانية إلى "الافراج عن المعتقلين السياسيين وعناصر لجان المقاومة قبل حلول عيد الفطر، كبادرة لحسن النوايا وبناء الثقة بين الأطراف".