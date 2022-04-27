هيأة المحامين بالمغرب تقاطع منافسات “كأس العالم لكرة القدم للمحامين (Mundiavocat)بسبب مشاركة إسرائيل

"قرأت البيان ولا أصدقه. سنعود إلى فترة مظلمة في التاريخ. أشعر بالصدمة. هذا تحد للنقابة واللاعبين البطولة"

أعلنت هيئة المحامين بالمغرب مقاطعة كأس العالم لكرة القدم للمحامين (Mundiavocat) المزمع تنظيمه في مراكش من 7 إلى 15 مايو/أيار الوشيك من طرف شركة “مونديا أفوكا” بسبب مشاركة فرق إسرائيلية، وقالت "يُطلب منكم عدم القدوم إلى المغرب في 7 مايو للمنافسة، نأسف حقًا للقرار الذي أحزننا، في ضوء العلاقة التي أنشأناها منذ فترة طويلةمع محامون إسرائيليون"

وراسلت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء وأعضاء الجمعية تطالبهم بعدم إشراك هذه الفرق.

وبحسب القناة الإسرائيلية (12) اليوم الأربعاء، اتصلت الهيئة المنظمة للبطولة بممثلي الفرق في إسرائيل وطلبت منهم عدم الحضور إلى المسابقة وكان من المقرر أن تغادر ما لا يقل عن 3 مجموعات من فرق المحامين من إسرائيل من تل أبيب وحيفا والناصرة.

وقال رئيس نقابة المحامين في إسرائيل، آفي شيمي، إن نقابة المحامين "التي هي هيئة غير سياسية تروج لقيم المساواة واحترام الآخرين وحب الإنسان، تفاجأ وصدمت من قرار مقاطعة الإسرائيليين".وقال "ناشدت رؤساء مكاتب المحاماة في جميع أنحاء العالم للمطالبة برفع المقاطعة وإلغاء مشاركتهم. وفي الوقت نفسه، ناشدت وزير العدل جدعون ساعر وهو يعمل جاهدا لإلغاء القرار".

وقال رئيس نقابة المحامين في منطقة حيفاالمحامي تامي أولمان "قرأت الخطاب ولا أصدقه. سنعود إلى فترة مظلمة في التاريخ. أشعر بالصدمة. هذا تحد للنقابة واللاعبين في نقابة المحامين. عار وخزي".

وبحسب تصريحات نقابة المحامين بالمغرب، فإن قرار مقاطعة الفرق الإسرائيلية جاء في سياق "الموقف التاريخي المغربي ضد التطبيع مع إسرائيل "وقالت النقابة إنها "فخورة بالتضحية الهائلة والدعم غير المشروط للقضية الفلسطينية"

وأضافت إنهم "يعتزمون إعادة كل الأموال التي صرفوها الإسرائيليين للمشاركة في البطولة" في ما قالت نقابة المحامين الإسرئايلية "الأموال التي وعدوا بها تشمل فقط التسجيل للبطولة، ولكن لا تشمل الأموال التي يتم إنفاقها على تذاكر الطيران والفنادق"