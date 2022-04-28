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الشرطة المغربية تعلن إحباط محاولة تهريب 31 طن من الحشيش

AFP

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نبتة القنب
Yossi Aloni/Flash90نبتة القنب

وهي عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات دون ان توضح الوجهة المفترضة لهذه العملية

الشرطة المغربية تحبط محاولة لتهريب أكثر من 31 طناً من الحشيش. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إنّ وحدات الشرطة تمكّنت "من إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز شحنة قياسية تناهز 31 طناً و197 كيلوغراماً من مخدّر الحشيش". 

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وأضافت أنّ هذه الشحنة ضبطت داخل مستودع "محشوة في مجسّمات تحاكي لون وحجم أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات، بطريقة تشير إلى إمكانية تهريبها خارج المغرب على أساس أنّها مواد فلاحية". ولم يوضح البيان الوجهة المفترضة لتهريب هذه الشحنة اليها. 

وأدت العملية أيضاً الى اعتقال شخص (61 عاماً) ذي سوابق قضائية، "يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات"، وفق ما أضافت الشرطة، مشيرة إلى استمرار البحث لتحديد بقية المتورطين المفترضين. 

وتجاوز مجموع ما تم حجزه من هذا المخدّر العام الماضي 191 طناً، ما يمثل تراجعاً بمعدل 12 بالمئة مقارنة مع العام 2020، وفق أرقام رسمية. 