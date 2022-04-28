رئيس بعثة المينورسو: "لم نقل إن المغرب قصف مركبات تابعة للبوليساريو ولا نستطيع تأكيد وجود إصابات"

لم تتمكن المينوريسو من تأكيد ما إذا كانت هناك إصابات فى الحادث، وقد جرى إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

شدد نائب المتحدث الرسمي باسم رئيس بعثة "المينورسو" والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على عدم وجود تصريحات تتحدث عن قصف المغرب شاحنات تابعة لجبهة البوليساريو أثناء نقلها لأسلحة.مؤكدا أ، ألكساندر إيفانكو"لم يقل ذلك"، كما أوضح أن البعثة استطاعت بالفعل الوصول إلى مكان الحادث الذي يعود لتاريخ 1 أبريل/نيسان الجاري 2022.

وقال المسؤول الأممي، إنها تلقت توضيحا من بعثة "المينورسو" بعد صدور تقارير صحفية تتحدث عن أنه أكد وجود " غارة جوية أصابت قافلة مركبات تابعة لجبهة البوليساريو كانت تنقل الأسلحة"،

ووفق المتحدث نفسه فإن بعثة "المينورسو" وصلت إلى عين المكان بعد ذلك التاريخ بـ 3 أيام، ووجدت شاحنتين ومركبة خفيفة يبدو أنها أصيبت بذخائر ملقاة من الجو، وأضاف "لم تتمكن البعثة من تأكيد ما إذا كانت هناك إصابات فى الحادث، وقد جرى إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذه المعلومات بتاريخ 20 أبريل 2022".

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه عن المغرب أي موقف رسمي بخصوص هذه الواقعة، فإن الخارجية الجزائرية قالت إنها "تدين بشدة عمليات الاغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة"، وأضافت "إن هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة".

ومن جهتها قالت موريتانيا عبر الناطق الرسمي باسم حكومتها إن الحادث كان خارج الأراضي الموريتانية وأن موريتانيا ليست مستهدفة به، وأضاف أنه "لو كان هناك ما يستدعي إصدار بيان من وزارة الخارجية لأصدرته".