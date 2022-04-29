إثيوبيا تتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا، يعاني المئات من سوء التغذية

اثيوبيا تعاني الجوع والفقر بسبب أسوأ موجة جفاف

يغمر الأطفال المصابون بسوء التغذية المستشفى الرئيسي في مدينة غود الإثيوبية بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها المنطقة منذ 40 عامًا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، نشرت رويترز ان هناك عشرات الأطفال مصابين بسوء تغذية في مستشفى غود العام. وقال طبيب الأطفال محمد أمين إن الأرقام بدأت في الارتفاع منذ حوالي خمسة أشهر.

وقال: "لقد عالجنا حتى الآن 140 طفلاً يعانون من سوء التغذية وتوفي من بينهم أربعة". "هذا الرقم هو فقط أولئك الذين جاءوا إلينا وتلقوا العلاج ولا يشمل أولئك الموجودين في المخيم".

وأشار أمين إلى أن المستشفى شهد العام الماضي 188 طفلاً يتضورون جوعا، وهو رقم شاهده الموظفون في شهر واحد هذا العام، مضيفًا أن العديد من العائلات كانت تصل مع العديد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وبسبب الجفاف الذي اجتاح البلاد نفقت المواشي، ونفدت كميات الحبوب والبذور في كثير من المنازل الإثيوبية. وبات شبح المجاعة الذي اجتاح تلك البلاد في ثمانينات القرن الماضي، يهدد هذا البلد مجددًا الذي اقترب عدد سكانه من 100 مليون نسمة. وطالما لم تهطل الأمطار، فإن هذا العدد سيرتفع لا محالة.