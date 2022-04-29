تقرير جزائري : الكوميدي المغربي جمال الدبوز لعب دورا في إقصاء الجزائر من كأس العالم قطر 2022

"الكوميدي جمال الدبوز يجلس مع الملك، ومع لقجع، وهو شخص مؤثر، ويعيش في باريس، وكاساما له علاقات في فرنسا"

قال اللاعب الدولي الجزائري السابق محمد خزروني، الذي حل ضيفا على برنامج قناة البلاد الجزائرية إن الكوميد المغربي جمال دبوز هو المتسبب في إقصاء “الخضر” سباق مونديال قطر 2022 "لأنه ينظم مهرجان مراكش للضحك، ويجلس مع الملك، ومع لقجع، وهو شخص مؤثر، ويعيش في باريس، وكاساما له علاقات في فرنسا"

وأكد محمد خزروني في حواره قائلا: "لقجع لم يتحمل الهزيمة في قطر من قبل المنتخب الجزائري"وتابع" أنا لست مختصا في التحكيم ولكن نحن كرياضيين لدينا معلومات، ماسهل وفق المتحدث عملية الوساطة للإطاحة بالمنتخب الجزائري أمام الكاميرون"

ويروج الإعلاميون الجزائريون بشكل كبير لنظرية المؤامرة، ومن بينهم معلق قنوات بين سبورت حفيظ دراجي الذي قال في مقال نشره في موقع "القدس العربي" إن "الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الجزائري للجنة التحكيم في الفيفا مدعمة بوقائع وصور عن المباراة، ووثائق تثبت أن غاساما سافر الى الجزائر عبر دكار والرباط وتونس ثم الجزائر، حيث التقى بوسطاء بينه وبين صامويل ايتو بحسب الاتحاد الجزائري، عوض أن يلتحق بها مباشرة من بانجول عبر باريس أو اسطنبول من دون الحاجة للمرور عبر العاصمة المغربية الرباط التي لا تربطها بالجزائر خطوطا مباشرة منذ غلق المجال الجوي بين الجزائر والمغرب قبل ستة شهور".

يذكر أنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم سبق أن طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح تحقيق بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الملحق الأفريقي لتصفيات مونديال قطر 2022، وإعادة إجرائها بسبب ما قال إنها "أخطاء تحكيمية" شابتها.

وكانت الإتحاد الدولي لكر القدم قد رد بطريقته على الإدعاءات الجزائرية بتهنئة الحكم الغامبي على قيادته التحكيمية المتميزة لموقعة الجزائر والكاميرون التي انتهت لصالح الأخير بهدفين لهدف.