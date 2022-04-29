تونس: "اعتقال 7 ارهابيين وتفكيك خلية داعشية تكفيرية" خلال شهر رمضان

الداخلية:"تم تفكيك خلية تكفيرية نائمة بإحدى محافظات وسط البلاد، بايع عناصرها وعددهم ثلاثة تنظيم داعش الإرهابي:

قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، اليوم الجمعة، إن "قوات الأمن نجحت خلال شهر رمضان من إلقاء القبض على سبعة عناصر ارهابية وتفكيك خلية تكفيرية بعضهم متورط في قضايا إرهابية والبعض الآخر صدر ضده أحكاما قضائية بالسجن، فأحدهم محكوم بـ 48 سنة سجنا، وآخر محكوم بـ 36 سنة سجنا".

وقال البيان: "في إطار العمل الإستباقي للحدّ من الأنشطة المتطرّفة للعناصر التكفيريّة خلال شهر رمضان ، نجحت قوات الأمن التونسي بالتنسيق مع النيابة العامة في إيقاف سبعة عناصر تكفيريّة خطيرة من أجل الإشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وكشفت الوزارة أنه "تم تفكيك خلية تكفيرية نائمة بإحدى محافظات وسط البلاد، بايع عناصرها وعددهم ثلاثة تنظيم داعش الإرهابي، كما نفذوا عمليات رصد لإحدى الوحدات الأمنية تمهيدا لاستهداف منتسبيها، حيث تم إيقافهم وإحالتهم على العدالة"

أمس الخميس، قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، إن "التهديدات الأمنية لا تزال متواصلة رغم ما تحقق من أشواط كبرى في تحقيق الأمن".واعتبر أن "تسجيل نجاحات أمنية هامة هو ما يدعو إلى مزيد من اليقظة والاستنفار للتصدي لكل من يتربص بالوطن".

وعلى فترات متباعدة، تشهد تونس منذ مايو/ أيار 2011، هجمات إرهابية تصاعدت وتيرتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.