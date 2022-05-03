غوتيريش يؤكد من النيجر التزامه بتقديم المساعدة للنازحين وتمكين الجيش

دعا غوتيريش إلى زيادة المساعدات الدولية للنيجر التي تواجه الجفاف وتغير المناخ وهجمات "الجهاديين"

تفقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء النازحين واللاجئين في ولام غرب النيجر الذين وصفهم بأنهم "ضحايا" أعمال العنف التي تنفذها الجماعات المتطرفة في دول منطقة الساحل، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

ودعا غوتيريش إلى زيادة المساعدات الدولية للنيجر التي تواجه أيضًا الجفاف وآثار تغير المناخ بالإضافة إلى الهجمات الجهادية. وتوجهت في الوقت نفسه، أميناتا والت إيسفيتاني المتحدثة باسم اللاجئين الماليين بطلب إلى غوتيريش "الاستمرار في جعل أوضاعنا ضمن أولوياتكم، لأنه في ظل "وجود الجماعات المسلحة في شمال مالي لا يسمح لنا اليوم بالعودة إلى ديارنا بأمان".

ورد غوتيريش "يمكنكم الاعتماد علي لطلب دعم قوي من المجتمع الدولي لجيش النيجر حتى يكون لديه القدرة على حمايتكم بشكل أفضل"، ولكن أيضًا أن نطلب "أن يحصل سكان النيجر واللاجئين على الموارد اللازمة لتأمين المدارس للجميع ومستشفيات تعمل بشكل جيد".

وشدد على أنه يختتم زيارته إلى النيجر التي بدأها الاثنين في نيامي بزيارة مدينة ولام في منطقة تيلابيري الواقعة فيما يسمى بمنطقة "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، التي تشهد منذ عام 2017 أعمالا دموية للحركات الجهادية المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

كما نوه إلى ضرورة تمكين جيش النيجر وتجهيزه حتى تتمكن البلاد من الصمود بوجه تلك الجماعات المتطرفة.

واستقبلت النيجر وهي من أفقر دول العالم، 250 ألف نازح وأكثر من 264 ألف لاجئ نيجيري ومالي، يضاف إليهم أكثر من 13 ألفا من بوركينا فاسو فروا من فظائع الجهاديين، وفقًا للأمم المتحدة. وأدى هذا العنف إلى إغلاق 800 مدرسة تستقبل أكثر من 69400 طالب.