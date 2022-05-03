فرنسا تعتبر قرار إلغاء مالي اتفاقات الدفاع الثنائية "غير مبرر"

وكانت مالي نددت في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في نهاية نيسان/أبريل بـ"الانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن القرار الذي اتخذه المجلس العسكري المالي الغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس "غير مبرر"، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري "بشكل منظم" كما هو مخطط بحلول آب/أغسطس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في اعلان خطي "بعد أن تبلغت فرنسا في 2 أيار/مايو القرار الأحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية الغاء هذه الاتفاقات ... تعتبر فرنسا هذا القرار غير مبرر".

ويجري الحديث عن اتفاقية تحدد الإطار القانوني لوجود قوات برخان الفرنسية وقوات تاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية تعاون دفاعي أبرمت عام 2014 بين مالي وفرنسا. وتؤكد الخارجية الفرنسية أنها "ستواصل الانسحاب المنظم لوجودها العسكري في مالي وفقًا للالتزامات التي قطعتها لشركائها ومن أجل التنسيق والحوار القائم على الاحترام مع القوات المسلحة المالية".

واستند المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا إلى "الموقف الأحادي الجانب" لفرنسا عندما علقت العمليات المشتركة مع القوات المالية في حزيران/يونيو 2021، والإعلان في شباط/فبراير - "دون اي تشاور مع الجانب المالي" - انسحاب قوات برخان وتاكوبا، فضلا عن "الانتهاكات المتعددة" للمجال الجوي من قبل الطائرات الفرنسية على الرغم من إنشاء منطقة حظر جوي واسعة فوق البلاد.

كما اتهم المجلس العسكري الأسبوع الماضي الجيش الفرنسي بـ "التجسس" و "التخريب" بعد أن نشرت رئاسة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة قرب قاعدة غوسي (وسط) التي سلمتها فرنسا في نيسان/أبريل الماضي، تظهر بحسب قوله مرتزقة روس يدفنون جثثا لاتهام فرنسا بارتكاب جرائم حرب.

وعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء اجتماعا مغلقا غير رسمي بطلب من روسيا حول مالي غداة اعلان هذا البلد فسخ اتفاقاته الدفاعية مع فرنسا، بحسب دبلوماسيين.

وكانت مالي نددت في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في نهاية نيسان/أبريل بـ"الانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال الجوي الوطني من قبل طائرات أجنبية ولا سيما القوات الفرنسية بهدف التجسس والترهيب والتخريب".