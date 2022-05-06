المغرب: توقيف مؤيد لـ"داعش"خطط للتحضير والإعداد لمشروع إرهابي في البلاد

بحسب المعلومات الأولية، فقد تولى الموقوف "إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية".

أفاد بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات المغربي، أن السلطات الأمنية في المغرب، اليوم الجمعة، اعتقلت شخصا ( 27 عاما في مدينة ابركان شرق المغرب) مواليا لتنظيم "داعش"، "خطط للتحضير والإعداد لمشروع إرهابي في البلاد بغرض المساس الخطير بالنظام العام".

وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن هذه العملية تعد "ثمرة تعاون وتنسيق وثيقين بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات) والسلطات الأمريكية المختصة".وأوضح أنه "جرى تشخيص هوية الشخص الموقوف وكشف معالم مشروعه الإرهابي انطلاقا من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي".

وبحسب المعلومات الأولية، فقد تولى الموقوف "إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية".

وتتبنى المجموعة "أهدافا ومشاريع متطرفة منها استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر التكفيري بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية فوق التراب الوطني".

كما كشفت التحريات أن المشتبه فيه "كان على اتصال سابق مع الأمير المزعوم للخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بمدينة وجدة، في 25 مارس/آذار عام 2021"

وبتوقيف هذا المشتبه فيه، حذرت السلطات الأمنية في المغرب من استمرار مخاطر التهديد الإرهابي، مشيدة في الوقت ذاته بالتعاون الثنائي المشترك والمتقدم مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

جاء هذا التوقيف بعيد ايام من انعقاد اجتماع التحالف المناهض لـ “داعش” الذي سيعرف مشاركة أزيد من 92 بلدا، وهو الشيء الذي يعكس “المكانة الجوهرية التي تحتلها المملكة في الهندسة العامة للأمن العالمي” بحسب يوسف بلا، سفير المملكة بإيطاليا.

وأوضح الدبلوماسي المغربي في حديث صحفي، أن "المغرب، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، يقود جهوده من أجل الأمن العالمي وفق منهجية متعدد الأوجه، لاسيما من خلال مكافحة الإرهاب، محاربة التطرف وتعزيز الأمن العسكري"