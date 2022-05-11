ناصر بوريطة:"المغرب يقدم علبة أدواته لإفريقيا لمواجهة التطرف وتشجيع الانفصال يعني التواطؤ مع الإرهاب"

بوريطة:"تزايد العنف بما بين 40 و60 في المئة في إفريقيا العام الماضي، مع تسجيل أن منطقة الساحل والصحراء"

قال وزير الخارجية المغربية، إن "دعم الكيانات الانفصالية في إفريقيا يمثل دعما للإرهاب" مشددا على أن "التحدي الذي يواجه إفريقيا حاليا هو بروز التيارات الساعية للانفصال والمرتبطة بالإرهاب التي لديها وسائل مالية وتكتيكية ولها علاقات قائمة مع المجموعات الإرهابية، موردا "غالبا ما نجد الانفصال والإرهاب وجهين لعملة واحدة.

جاءت تصريحات ناصر بوريطة خلال افتتاحه أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لـ"داعش"، المنطلق صباح اليوم الأربعاء بمراكش، وقال "إنه بالرغم من تحديات السنتين الماضيتين بسبب كورونا فإن التحالف رفع جهوده للحد من الإرهاب وتمكن من توسيع عضوياته بضم دولة البينين" موردا أن هذا "يعكس التطور المهم لتحالفنا وتوجهه الاستراتيجي"، استنادا إلى تعزيز هزيمة داعش في الشرق الأوسط عبر بناء القدرات الداخلية، وعبر تعزيز جهود التواصل التي أصبحت بارزة بين الدول، مشددا على أن التحالف سيُرتب أولوياته تجاه التحديات المتطورة على أساس شامل وكلي"

وأورد الوزير أن "الحذر كان دائما واحدا من مبادئنا لأن تهديد داعش لم يتراجع"، وأضاف "لقد أصبحت داعش المجموعة التي تسببت في قتل أكبر عدد من الناس، وأضحت إفريقيا المستهدف الأكبر بـ 41 في المائة من الهجمات، في حين تزايد العنف بما بين 40 و60 في المئة في إفريقيا العام الماضي، مع تسجيل أن منطقة الساحل والصحراء تعرف حضور أكثر المجموعات الإرهابية فتكا.

ووفق الأرقام التي أعلن عنها وزير الخارجية فإن إفريقيا جنوب الصحراء سجلت 48 في المئة من إجمالي الوفيات عالميا بسبب الإرهاب، بما مجموعه 3461 قتيلا سنة 2021، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي الذي تمثل في خسائر بقيمة 171 مليار دولار، ونزوح 30 ألف شخص خلال الأعوام الـ 15 المنصرمة، مبرزا أنه في القارة السمراء يوجد 27 كيانا إرهابيا في قائمة عقوبات مجلس الأمن، وأبرز الوزير أن "هذه المجموعات وصلت للساحل الأطلسي والمسارات البحرية وظهرت في خليج غينيا والقرن الإفريقي وتسعى لوضع يدها على الموارد الطبيعية."