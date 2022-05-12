الجزائر تتهم المغرب بـ"مساومة و تضليل" المشاركين في الاجتماع الدولي ضد "داعش" وتحويله إلى اجتماع حول الصحراء

"المغرب شوه المعركة العالمية ضد الارهاب وتوظيفها من أجل حسابات ضيقة وأنانية تخدم مصالحه في الصحراء"

اتهمت الخارجية الجزائرية في بيان، اليوم الخميس، إن المغرب بتحويل موضوع الاجتماع الدوي ضد"داعش" إلى "حدث مخصص لقضية الصحراء" مشيرا إلى أن"المؤتمر الدولي المنعقد بمراكش، أثار ضجة بفعل بيانات من انتاج البلد المضيف، الذي عمل على تحويل هذا التجمع إلى حدث مخصص لقضية الصحراء ".

كما اتهمت الجزائر التي تدعي أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، المغرب بالترويج للمغالطات، ودعت "الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى مضاعفة الجهود لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية بكل شفافية ووفقا لأحكام القانون الدولي" مشيرة إلى أن "المغرب شوه المعركة العالمية ضد الارهاب وتوظيفها من أجل حسابات ضيقة وأنانية لا يخدم بأي وجه كان الأهداف المشروعة للمجتمع الدولي في هذا المجال".

وأضاف البيان أن "عملية المساومة التي صاحبت أشغال المؤتمر، والتي استهدفت عددا من المشاركين الأجانب، قد حادت بهذه المبادرة الدولية عن هدفها المعلن وصيرتها بوضوح إلى محاولة خبيثة لإحياء صيغة ميتة حتى عند تقديمها سنة 2007."

وتابع أن "عناد المغرب في الترويج لمبادرته الميتة على نطاق واسع باللجوء إلى حيله المعهودة وسط تجمع دولي لمكافحة الإرهاب، قد أسفر عن تضليل عدد من المشاركين وسلط الضوء على تناقضات البعض منهم والتي يطمح الجانب المغربي في استغلالها في خضم مناوراته العبثية الرامية لتشويه قضية الصحراء الغربية، التي كانت ولا تزال مسألة تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة".

وكانت هولندا قد انضافت إلى الدول المؤيدة للمبادرة المغربية، كما أكدت قبرص وقوفها إلى جانب المغرب في النزاع، إلى جانب دول أخرى مثل تركيا والمجر وصربيا ورومانيا وإسبانيا، إضافة إلى دول الخليج العربي.