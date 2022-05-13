جبهة البوليساريو تتهم الدول التي ساندت مقترح الحكم الذاتي في مراكش بـ"الارتشاء"

"ما حصل في مراكش يثبت فشلا للرباط، وأن إلصاق تهم الإرهاب والانفصال بالشعب الصحراوي يؤكد خيبة أمل للمغرب"

بدرت جبهة البوريساريو إلى اتهام الدول التس ساندت مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية بـ"الارتشاء"بعد اللقاءات الثنائية التي جرت على هامش أشغال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" بمراكش ومن بينها هولندا وتركيا ومصر والسعودية وإسبانيا وقبرص ورومانيا، مبدية أيضا غضبها من ربطها بالإرهاب.

واعتبرت البوليساريو نفسها معنية بما جاء في هذا الاجتماع من إشارة إلى العلاقة التي باتت تربط الحركات الانفصالية بالجماعات المتطرفة في إفريقيا، حيث جاء في بيان لما يسمى "وزارة الشؤون الخارجية" في مخيمات تندوف بالجزائر، أن "المغرب يلجأ إلى التزوير والمغالطات والأكاذيب بهدف تضليل رأيه الداخلي وربح الوقت لمواجهة أزمة عميقة تدفع كل يوم نحو المجهول"، وأضافت أن "ما حصل في مراكش يثبت فشلا وورطة للرباط، وأن إلصاق تهم الإرهاب والانفصال بالشعب الصحراوي يؤكد خيبة الأمل لدى السلطات المغربية".

ولم تُخف الجبهة غضبها من البيانات المشتركة المُعلنة لدعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، لدرجة أنها وضعت نفسها في موضع المتحدث الرسمي باسم حكومات تلك الدول لنفس مضامينها، وأوردت أن المغرب "يتعمد إصدار بيانات ملفقة وأكاذيب وتصريحات ينسبها إلى بعض الوفود المشاركة تعبر فيها، حسب ادعاءاته، عن تأييدها لمشروعه التوسعي الإلحاقي تحت ما يسميه بالحكم الذاتي"

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، الذي عُقد برئاسة مشتركة مغربية أمريكية، قال بوريطة إن "التحدي الذي يواجه إفريقيا حاليا هو بروز التيارات الساعية للانفصال والمرتبطة بالإرهاب والتي لديها وسائل مالية وتكتيكية ولها علاقات قائمة مع المجموعات الإرهابية غالبا ما نجد الانفصال والإرهاب وجهين لعملة واحدة"، موردا "علينا ألا نخطئ، لأن تشجيع الانفصال يعني التواطؤ مع الإرهاب".