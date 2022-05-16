هل توقع إسبانيا اتفاقية في مجال الطاقة مع قطر للاستغناء عن الغاز الجزائري؟ في سياق الأزمة بين البلدين

في سياق "أزمة ديبلوماسية" بين إسبانيا والجزائر، بسبب قضية الصحراء التي أعلنت مدريد تغيير موقفها من الصحراء

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إسبانيا ابتداء يوم غد الثلاثاء ستستمر يومين، سيتم من خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة، قد تتوجه بتوقيع اتفاقيات بين إسبانيا وقطر في مجال الطاقة للاستغناء على الاعتماد الكبير على الغاز الجزائري.

وتأتي هذه الزيارة في سياق مساعي إسبانيا للبحث عن بدائل جديدة للطاقة، وتعزيز روابطها مع البلدان المنتجة للنفط والغاز، وتوثيق علاقاتها بها بأحدث الاتفاقيات، وفي سياق "أزمة ديبلوماسية" بين إسبانيا والجزائر، بسبب قضية الصحراء التي أعلنت مدريد تغيير موقفها من هذه القضية وإعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو الأمر الذي أغضب الجزائر ودفعها إلى سحب سفيرها من إسبانيا وتهديد الأخيرة بإيقاف امدادات الغاز في حالة إعادة تصديره إلى المغرب.

وحسب تقارير إعلامية إسبانية عديدة، فإن مدريد بدأت في الشهور الأخيرة، في إيجاد بدائل جديدة لتقليص الاعتماد على الغاز الجزائري، وقد كانت أولى الوجهات هي الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي سجل في الشهرين الأخيرين، ارتفاعا كبيرا في واردات إسبانيا من الولايات المتحدة وتفوقها لأول مرة عن واردات الغاز القادم من الجزائر.

وكانت قطر من البلدان التي أعربت إسبانيا في الشهور المنصرمة عن عزمها الرفع من واردات الغاز من هذا البلد، ويبدو أنه في ظل أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، وتهديدات الجزائر والأزمة الديبلوماسية معها، ستدفع مدريد إلى توقيع اتفاق جديد مع قطر للرفع من واردات الغاز القطري لتقليص الاعتماد على الغاز الجزائري بشكل أكبر.

وتعتبر قطر ثالث البلدان في العالم من حيث احتياط الغاز الطبيعي، وهي خامس مصدر للغاز إلى إسبانيا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ونيجيريا ومصر، حيث تُمثل صادراتها إلى إسبانيا 4,4 بالمئة من مجموع ما تستورده مدريد من الغاز، حسب آخر الإحصائيات المتعلقة بشهر أبريل/نيسان المنصرم.