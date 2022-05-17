مالي: المجلس العسكري الحاكم يقول إنه أحبط محاولة انقلابية نفذها ضباط بدعم من دولة غربية لم يسمها

قال بيان المجلي العسكري إن"السلطات اعتقلت عددا من الضالعين فيها الذين ستتمّ محاكمتهم" من دون أن يحدّد عددهم.

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، أمس الإثنين، أنه أحبط الأسبوع الماضي محاولة انقلابية نفّذها ضباط في الجيش بدعم من دولة غربية لم يسمّها"المناهضين للتقدّميين تنفيذ انقلاب ليل 11-12 أيار/مايو 2022".

وأكد البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي، أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عند مداخل العاصمة باماكو وعلى الحدود.وقالت الحكومة في بيانها إنّ "الوضع تحت السيطرة وتدعو المواطنين الى الهدوء".ولم ترشح أيّ معلومات عن هذه المحاولة الانقلابية قبل أن تعلن عنها السلطات مساء الإثنين.

ولم يتحدث البيان عن أي تفاصيل بشأن المحاولة الانقلابية ولا المتهمين بتنفيذها، مكتفيا بالقول إن "السلطات اعتقلت عددا من الضالعين فيها الذين ستتمّ محاكمتهم" من دون أن يحدّد عددهم.

لكن مسؤولا عسكريا قال لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع إنّ عدد الذين أوقفوا يناهز العشرة ولا يزال البحث جارياً عن آخرين لتوقيفهم.

ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد. وفي آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021 شهدت البلاد انقلابين عسكريين نفّذتهما نفس مجموعة الضباط.

ويقود البلاد حالياً مجلس عسكري ابتعد عن فرنسا وشركائها واقترب من روسيا في محاولة منه لوقف الهجمات الجهادية التي امتدت إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

ومنذ حزيران/يونيو أصبح رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا رئيساً انتقالياً. وتراجع غويتا عن وعد قطعه إثر الانقلاب وتعهّد فيه إعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات كان يفترض أن تجري في شباط/فبراير 2022.