تونس: كنيس الغريبة في جزيرة جربة يفتح أبوابه من جديد لاستقبال الزوار في موسم الحج اليهودي

تتوقع السلطات التونسية وصول أكثر من 5 آلاف زائر يهودي للمشاركة في هذا الحدث الديني وهو رقم مرتفع من قبل

فتح كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة التونسية، اليوم الأربعاء، أبوابه من جديد أمام الزوار في موسم الحج اليهودي وتتوقع السلطات وصول أكثر من 5 آلاف زائر يهودي للمشاركة في هذا الحدث الديني السنوي، وهو رقم مرتفع مقارنة بالعام المنصرم.

جاء ذلك بعد إغلاق دام عامين بسبب تفشي وباء كورونا، حين شارك عدد قليل من اليهود التونسيين ويهود دول أخرى بسبب القيود المفروضة. وحرصا على تأمين الحدث المهم، بدأ الجيش التونسي بنشر عدة نقاط أمنية على الطرقات ومفترقات الطرق المؤدية إلى الكنيس.

ولدى الحجاج اليهود حوالي ثمانية أيام للمشاركة في هذه الاحتفالات الدينية بهذا الحجم الكبير، بعد إلغاء الحج أو السماح لعدد قليل جدا من الحجاج بالزيارة في عامي 2020 و2021 بسبب كورونا. ويتوقع قدوم حوالي 4-5 آلاف حاج من مختلف أنحاء العالم، حسب ما صرح به لـ DW بيريز طرابلسي، رئيس الجالية اليهودية في جزيرة جربة ورئيس اللجنة المنظمة للحج.

كنيس الغريبة يعتبر أحد أقدم الكنس في أفريقيا، وموقع حج يهودي موغل في القدم. وتقول الأسطورة إن هذا الكنيس قد بني على أجزاء من الهيكل الأول في القدس. ويعتقد أن هذه الأجزاء قد جلبها النازحون اليهود معهم إلى تونس بعد تدمير الهيكل عام 586 قبل الميلاد.

ويعيش اليوم حوالي ألف يهودي في جزيرة جربة، وهناك عدد قليل من اليهود في باقي أنحاء تونس، وبهذا تكون الجالية اليهودية في جربة هي الأكبر في تونس والثانية في العالم العربي، حيث فقط في الدار البيضاء والصويرة بالمغرب هناك جالية يهودية أكبر، ويقدر عدد أفرادها بما بين 1500 و2000 شخص.