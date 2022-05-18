المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني بتعداد 300 ألف و329 منخرط

يقيم في إسبانيا حوالي 879 ألف و943 مغربيا بشكل قانوني حتى فاتح يناير/كانون الثاني 2022،

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن 300 ألف و329 منخرط مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا إلى غاية متم أبريل/نيسان المنصرم.

وبحسب البيانات يظل المغاربة في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي في إسبانيا بتعداد 300 ألف و329 منخرط، يليهم الصينيون (108 آلاف و795) والفنزويليون (108 آلاف 765).

ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء، يقيم حوالي 879 ألف و943 مغربيا بشكل قانوني في إسبانيا حتى فاتح يناير/كانون الثاني 2022، بزيادة قدرها 0,8 في المئة (+7184) مقارنة بفاتح يناير 2021.وحسب المصدر ذاته، حافظ المغاربة على رتبتهم كأول جالية أجنبية مقيمة بشكل قانوني في البلد الإيبيري، بنسبة 16 في المائة من الأجانب المقيمين بإسبانيا.

ويحتل الرومانيون المرتبة الأولى بين الأجانب (340 ألف و641)، متقدمين على المغاربة (300 آلاف و329) والإيطاليين (150 ألف و678).

وسجل الضمان الاجتماعي الإسباني مليونين و354 ألف و514 منخرطا أجنبيا في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 55 ألف و689 شخصا (+ 2,4 في المائة).ومن إجمالي عدد المنخرطين الأجانب، ينحدر 828 ألفا و34 من دول الاتحاد الأوروبي (35,2 في المائة) ومليون و526 ألف و480 من دول أجنبية (64,8 في المئة).

ومن جهته أكد وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي-مارلاسكا، أمس الثلاثاء، أن العلاقات التي تجمع إسبانيا بالمغرب تعتبر "مهمة واستراتيجية للغاية".وقال غراندي-مارلاسكا، الذي حل ضيفا على برنامج بثته قناة "أنتينا 3"، إن "العلاقات القائمة مع المغرب مهمة واستراتيجية للغاية".