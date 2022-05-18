الجيش الجزائر يعلن"إفشال مخططات نشر الفوضى والأجندات المشبوهة"

شنقريحة:"تفطن الشعب الجزائري لتهديد وحدته الترابية والشعبية، وضرب أركان دولته الوطنية، خدمة لأجندات مشبوهة"

أعلن الجيش الجزائر، اليوم الأربعاء، "إفشال مخططات نشر الفوضى تخدم أجندات مشبوهة"، مشيرا إلى أن "الشعب الجزائري الموحد قد تفطن لخلفيات وأبعاد مختلف المؤامرات التي تحاك ضده في السر والعلن، واستطاع أن يتفادى كافة المناورات".

وقال إن "الجزائر أرض المقاومة والشهادة، تعرف جيدا حق قدر السيادة الوطنية، وحق قدر الاستقلال، وحق قدر الأمن والاستقرار، لأنها تجرّعت بالأمس مرارة الاستبداد الاستعماري الغاشم، وعانت من ويلات الإرهاب الهمجي، الذي بات يمثل ظاهرة عالمية جدية التهديد، وشديدة الخطورة على أمن الشعوب واستقرارها، بل حتى على استقلالها وسيادتها الوطنية".

واستطرد قائلا: "تفطن الشعب الجزائري لتهديد وحدته الترابية والشعبية، وضرب أركان دولته الوطنية، خدمة لأجندات مشبوهة ومرامي مغرضة، وذلك دليل قاطع آخر على تماسك شعبنا وتفطنه الدائم لمكائد هؤلاء الأعداء المتربصين".

وأضاف:" "بلا شك أن تضافر جهودنا في الجزائر، بخصوص الاقتلاع النهائي لظاهرة الإرهاب المقيتة من أرضنا الطاهرة، مع إصرارنا على التشديد المستمر والمحكم لإجراءات حماية حدودنا الوطنية المديدة، سيسهم دون ريب في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود والأوطان، بطريقة فعالة بما يسهم جديا في تعزيز وتقوية الجهد العام المبذول على المستوى الإقليمي والدولي".

جاءت هذه التصريحات على لسان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، خلال زيارة عمل وتفتيش على المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة قسنطينة الواقعة شرقي البلاد.

في السياق ذاته، تمكن الجيش الجزائري من "اعتقال 7 إرهابيين على الحدود مع ليبيا، وضبط كميات من الأسلحة والمخدرات في عمليتين منفصلتين عبر التراب الوطني" في حين ضبطت وحدة عسكرية أخرى مسدسين رشاشين من نوع "كلاشنيكوف" وكمية من الذخيرة بمحافظة إيليزي الواقعة على الحدود مع ليبيا. كما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليدتي الصنع بكل من محافظتي باتنة والبويرة الواقعتين شرقي الجزائر.