مالي: مسلحون يخطفون ثلاثة إيطاليين ومواطنا توغوليا

"مسلحين خطفوا ثلاثة مواطنين إيطاليين وتوغوليا ليل الخميس... نبذل قصارى جهدنا للإفراج عنهم"،

ذكرت مصادر محلية أمنية مالية، اليوم الجمعة، أن "مسلحون" خطفوا ثلاثة ايطاليين ومواطنا توغوليا في جنوب شرق البلاد، وقالت المصادر إن قوات الأمن تعمل حاليا على اكتشاف ملابسات الحادث، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف.

وصرح مصدر أمني مالي لوكالة فرانس برس أن "مسلحين خطفوا ثلاثة مواطنين إيطاليين وتوغوليا ليل الخميس... نبذل قصارى جهدنا للإفراج عنهم"، وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الحادثة وقعت في منطقة سينسينا.

وتعاني مالي وغيرها من تلك الدول حالة من التوتر الأمني "وسط انتشار للجماعات الإرهابية"

وشهدت منطقة غرب أفريقيا انقلابات عسكرية متتالية في كل من مالي أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار2021 وغينيا سبتمبر/أيلول 2021 وبوركينا فاسو يناير/كانون الثاني 2022.