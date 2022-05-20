English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • افريقيا
  • حزب يساري من جنوب افريقيا: "إسرائيل دولة شريرة يجب تدميرها بشكل عاجل"

حزب يساري من جنوب افريقيا: "إسرائيل دولة شريرة يجب تدميرها بشكل عاجل"

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
علم إسرائيلي معلق في جنوب إفريقيا
L'Union sud-africaine des étudiants juifs (SAUJS)علم إسرائيلي معلق في جنوب إفريقيا

أدان الحزب في بيان"الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الإسرائيلية ضد المشاركين في تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة"

قال حزب "المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري المتطرف في جنوب إفريقيا، في بيان، صدر بعد اشتباكات عنيفة في جنازة الراحلة شيرين أبو عاقلة، إن إسرائيل "دولة شريرة يجب تدميرها بشكل عاجل".

Video poster

ويعتبر الحزب القوة الثالثة في برلمان جنوب إفريقيا، (فصيل من التقليد الماركسي اللينيني الواسع" وتعرض الحزب وزعيمه، يوليوس سيلو ماليما، لانتقادات لترويجهما لمشاعر عنصرية ضد البيض والهنود، وأدين ماليما نفسه مرتين بتهمة خطاب الكراهية.

وأدان الحزب في بيان "دولة الفصل العنصري الإسرائيلية السادية والقاسية والإبادة الجماعية" على الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الإسرائيلية ضد المشاركين في تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة، مشيرا إلى أن "إسرائيل نظام مريض وفاشي وغير إنساني تقزم أفعاله أعمال دولة الفصل العنصري".

ودعا بيان الحزب حكومة جنوب إفريقيا والرئيس سيريل رامافوزا إلى "طرد السفير الإسرائيلي من البلاد"كما أعرب الحزب عن أسفه "لغياب العقوبات المفروضة على إسرائيل والتي تُفرض بسهولة على الدول الاشتراكية"

تلقت هذه المقالة 0 تعليق