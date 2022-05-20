حزب يساري من جنوب افريقيا: "إسرائيل دولة شريرة يجب تدميرها بشكل عاجل"

أدان الحزب في بيان"الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الإسرائيلية ضد المشاركين في تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة"

قال حزب "المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية" اليساري المتطرف في جنوب إفريقيا، في بيان، صدر بعد اشتباكات عنيفة في جنازة الراحلة شيرين أبو عاقلة، إن إسرائيل "دولة شريرة يجب تدميرها بشكل عاجل".

ويعتبر الحزب القوة الثالثة في برلمان جنوب إفريقيا، (فصيل من التقليد الماركسي اللينيني الواسع" وتعرض الحزب وزعيمه، يوليوس سيلو ماليما، لانتقادات لترويجهما لمشاعر عنصرية ضد البيض والهنود، وأدين ماليما نفسه مرتين بتهمة خطاب الكراهية.

وأدان الحزب في بيان "دولة الفصل العنصري الإسرائيلية السادية والقاسية والإبادة الجماعية" على الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الإسرائيلية ضد المشاركين في تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة، مشيرا إلى أن "إسرائيل نظام مريض وفاشي وغير إنساني تقزم أفعاله أعمال دولة الفصل العنصري".

ودعا بيان الحزب حكومة جنوب إفريقيا والرئيس سيريل رامافوزا إلى "طرد السفير الإسرائيلي من البلاد"كما أعرب الحزب عن أسفه "لغياب العقوبات المفروضة على إسرائيل والتي تُفرض بسهولة على الدول الاشتراكية"