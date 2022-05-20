تونس: الرئيس يكلف الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد

"عملية وضع الدساتير تنقسم إلى مرحلتين مرحلة الإعداد و مرحلة الإقرار و بدأ الإعداد عن طريق الاستشارة الوطنية "

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الجمع، بقصر قرطاج، الصادق بلعيد، وكلفه بمهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدوناقشا مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى استفتاء.

وقال الرئيس سعيد إن "عملية وضع الدساتير تنقسم إلى مرحلتين مرحلة الإعداد و مرحلة الإقرار و بدأ الإعداد عن طريق الاستشارة الوطنية " التي نجحت بالرغم من كل العقبات التي وضعوها " ، حسب تعبيره . ثم ستأتي لجنة استشارية لاعداد المشروع و عرضه من قبل رئيس الجمهورية على الشعب حتى يقول كلمته الفصل ، قائلا :" هنا مرحلة العمق الشعبي هو سندنا للمرور من دستور كان سيؤدي الى تفجير الدولة من الداخل إلى دستور يعبر عن ارادة الشعب ، ستكون بفضل أغلبية الشعب جمهورية جديدة تقوم على أسس متينة ، تضمن وحدة الدولة و استمرارها و تضمن حقوق التونسيين و التونسيات في حياة كريمة ،العبرة ليست بالنصوص وحدها لكن بالاثار ".

و كعادته لم يتردد قيس سعيد في تهديد و انتقاد خصومه السياسيين قائلا :" الذي يهاب ارادة الشعب و الذي حاول يائسا، و فشل في ضرب الاستشارة الوطنية لا يمكن أن يكون إلا عدو للشعب ، و من يتباكى على العتبات في الداخل و الخارج ، لا يؤمن اطلاقا لا بسيادة الشعب و لا بسيادة الدولة أرادوا تزوير العقول و هو أخطر من تزوير الانتخابات ، و لكنهم فشلوا و فشلوا أكثر من مرة صرفوا مليارات المليارات بالعملة الأجنبية لكنهم فشلوا في ذلك " .

و قال قيس سعيد في كلمته أن باب الحوار سيفتح في إطار قانوني واضح مؤكدا حرصه على الحرية الحقيقية لا على الحرية الشكلية كما وصفها و " حريصون على تطهير البلاد بقضاء عادل ، فما أكثر الحقوق التي أضاعوها و ما أكثر المظالم التي ارتكبوها سنعبر خلال الاسابيع القادمة من اليأس و الاحباط إلى إلى العمل و الامل."