المغرب: الطائفة اليهودية تحتفل بموسم "رابي نسيم بن نسيم” في نواحي مدينة الصويرة

وأقيم الحفل، في ضريح الولي الصالح "رابي نسيم بن نسيم"، والذي حضره عامل إقليم مدينة الصويرة المغربية

حج العشرات من أفراد الطائفة اليهودية المغربية، سواء المقيمون بالمملكة أو القادمون من الخارج، إلى قرية آيت بيوض (08 كلم عن مدينة الصويرة) ، وذلك لبدء الاحتفالات بموسم الولي "رابي نسيم بن نسيم "، في أجواء من التآخي والتشاطر.

وسيحتفل هؤلاء المغاربة من ذوي الديانة اليهودية، الذين قدموا من مختلف بقاع العالم، إلى غاية 22 مايو/أيار الجاري، بهذا الموسم السنوي، الذي "يشكل بالنسبة لهم مناسبة لتجديد التعبير عن تعلقهم الراسخ بالمغرب وبأهداب العرش العلوي المجيد، وعن تجندهم وراء العاهل المغربي الملك محمد السادس، للدفاع عن ثوابت المملكة".

وأقيم الحفل، في ضريح الولي الصالح "رابي نسيم بن نسيم"، والذي حضره عامل إقليم مدينة الصويرة المغربية، عادل المالكي، والكاتب العام لعمالة الإقليم، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء المصالح الخارجية، وشخصيات مدنية وعسكرية، ومنتخبون وسلطات.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد عامل الصويرة عادل المالكي باستئناف هذه التظاهرة الروحية الهامة هذه السنة، وقال إن "حضور اليهود المغاربية المتجدد يشهد على ذلك، كما أنه عربون على تشبثكم بديانتكم وتقاليدكم العريقة، والذي هو تعبير عن مشاعر الإخلاص والوفاء لبلدكم، المغرب، وتشبثكم المكين بالعرش العلوي المجيد، وبملكنا المفدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

من جانبه، أكد رئيس المجلس العلمي المحلي للصويرة، محمد منغيت، أن هذا الجمع يعكس العناية الخاصة التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس لترسيخ القيم الكونية للتعايش والتضامن والأخوة. وسلط الضوء، في هذا السياق، على تفرد العيش المشترك الذي يمثله المغرب، أرض التسامح والتعايش عبر التاريخ".

وكان قد افتتح بمدينة مكناس المغربية الخميس الماضي بمناسبة الحفل الديني اليهودي "الهيلولة" برئاسة الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب سيرج برديغو، المتحف اليهودي الجديد وترميم المقبرة اليهودية بالملاح، والتي تعود الى القرن 17 بحضور عشرات المغاربة اليهود من المغرب ومختلف أنحاء العالم، غالبيتهم العظمى من مدينة مكناس.