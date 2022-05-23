في خطوة تصعيدية: الجزائر تقرر تعليق 15 رحلة جوية مع إسبانيا

كشفت الجزائر عن مسارات 15 رحلة جديدة لشركة الطيران في اتجاه دول أوروبا لكن لن تنتهي أي منها لإسبانيا

كشفت مصادر إعلامية إسبانية، في خطوة تصعيدية، عن اتخاذ الجزائر قرارا أحاديا الجانب بتعليق الرحلات الجوية بينها وبين إسبانيا وكشفت وزار النقل الجزائري عن مسارات 15 رحلة جديدة لشركة الطيران في اتجاه دول أوروبا لكن لن تنتهي أي منها في إسبانيا.

وأعلنت وزارة النقل الجزائرية، عن مسارات جديدة لشركة الطيران الوطنية الجزائرية، يصل عددها إلى 15 رحلة في اتجاه دول أوروبا لكن لن تنتهي أي منها في إسبانيا وحسب بيان الوزارة، الذي كشف عن الرحلات الجديدة، فهو جزء من برنامج يهدف إلى استعادة الرحلات الجوية التي تم إلغاؤها بسبب وباء كورونا.

ويعود سبب التوتر في العلاقات بين الجزائر وإسبانيا بعد الموقف الأخير الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، إذ تميزت العلاقات الجزائرية الإسبانية بالهدوء منذ عقود، خاصة وأن مدريد تعتمد بشكل كبير على الغاز الجزائري.