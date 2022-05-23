فاجعة مرورية في مصر تجبي أرواح 14 طالبة جامعية

توفيت 14 طالبة جامعية، غرقاً اليوم الإثنين، بعد ان انحرفت بهن الحافلة لتسقط في ترعة الإبراهيمية بمحافظة المنيا

توفيت 14 طالبة جامعية، غرقاً اليوم الإثنين، بعد ان انحرفت بهن الحافلة لتسقط في ترعة الإبراهيمية عند كوبري قرية البرجاية بمحافظة المنيا في مصر، بحسب موقع الخامسة.

ووفقًا للتقديرات الأولية، فقد انقلبت الحافلة نتيجة القيادة بسرعة جنونية. كما أفادت الأنباء أن 5 ركاب أصيبوا بدرجات متفاوتة وتم نقلهم إلى أقرب المستشفيات من مكان الحادث.

ووصلت إلى المكان فور وقوع الحادث، فرق الإنقاذ والشرطة والعاملون الطبيون، مع عدد من أفراد عائلات الركاب. واضطرت قوات الأمن والإنقاذ إلى إعلان وفاة الضحايا على الفور وتقديم الإسعاف الأولي للجرحى. كما تم استدعاء فريق من الغواصين إلى مكان الحادث للمساعدة في الوصول إلى مكان تواجد الأشخاص المحاصرين تحت الماء، إضافة إلى استحضار رافعة لانتشال الحافلة من النهر.