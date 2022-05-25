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رئيس البوليساريو يرسل تهديدات لإسبانيا"هناك حسابات معلقة، وفي يوم ما سيتعين دفعها"

i24NEWS

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إبراهيم غالب رئيس جبهة البوليساريو ، يلقي كلمته خلال الاحتفالات بالذكرى 45 لتأسيس الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين ، السبت 27 فبراير 2021 في مخيم للاجئين بالقرب من تندوف ، جنوب الجزائر
(AP Photo/Fateh Guidoum)إبراهيم غالب رئيس جبهة البوليساريو ، يلقي كلمته خلال الاحتفالات بالذكرى 45 لتأسيس الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين ، السبت 27 فبراير 2021 في مخيم للاجئين بالقرب من تندوف ، جنوب الجزائر

إبراهيم غالي:"نحن على بعد كيلومترات قليلة من جزر الكناري الشعب الصحراوي سيحقق أهدافه. إنها مجرد مسألة وقت"

قال رئيس جبهو البوليساريو إبراهيم غالي، إن بين الجبهة وإسبانيا "هناك حسابات معلقة، وفي يوم ما سيتعين دفعها"وأضاف "نحن على بعد كيلومترات قليلة من جزر الكناري ... الحل سيكون ... الشعب الصحراوي سيحقق أهدافه. إنها مجرد مسألة وقت".

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جاءت تصريحات إبراهيم غالي في مقابلة أجرها أمس الثلاثاء مع قناة Telecinco، مشيرا إلى إمكانية تراجع الحزب الشعبي الأإسباني في حال وصوله إلى السلطة عن قرار  رئيس الحكومة الخالي بيدرو سانشيز دعم المغرب في قضية الصحراء، وقال محذرا "آمل ذلك ... لكني أعلم أن الأحزاب تتبنى مواقف في المعارضة ولكن بمجرد وصولها إلى الحكم فإنها تتبنى سياسات أخرى".

يذكر أنه بهد فوز الحزب الاشتراكي في انتخابات 14 مارس/اذار من عام 2004 ، بدأ الحزب الشعبي يتقرب من البوليساريو. وأرسل رئيس الحزب آنذاك ماريانو راخوي ، وفدا إلى مخيمات تندوف في سبتمر/ايلول 2004 ، برئاسة السكرتير المسؤول عن العلاقات الدولية، خورخي موراجاس ، للقاء رئيس البوليساريو السابق محمد عبد العزيز.

لكن هذا التقارب سرعان ما وصل إلى نهايته، بعد فوز الحزب الشعبي في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2011 وبمجرد وصوله إلى الحكم، فضل الحزب الشعبي النظر إلى المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية مع المملكة.

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